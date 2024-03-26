ماذا تفعل في ليلة القدر.. تعرف على أفضل الأعمال للعتق من النار

ليلة القدر 2024 من أهم الليالي في السنة الهجرية، حيث يضاعف فيها الله تعالى الأجر والثواب، وهي من الليالي التي ذكرها الله في القرآن الكريم، وورد في فضلها العديد من الأحاديث في السنة النبوية.

ماذا تفعل في ليلة القدر؟

وحول فضل ليلة القدر 2024، قال الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق في الأزهر، خلال تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الرسول كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان، لأنّ فيها ليلة القدر وهي خير من ألف شهر، فضلا عما تحويه من خصائص وفضائل عديدة، موضحا أنه يستحب الإكثار من الصلاة وقراءة القرآن والدعاء وقيام الليل لعتق رقبة المسلم من النيران.

خصائص ليلة القدر

وكشف رئيس لجنة الفتوى الأسبق عن مكانة ليلة القدر، موضحا أنّها شهدت نزول القرآن الكريم، وتُقدر قدائر الخلق طول العام، ويُكتب فيها السعداء والأشقياء، والناجون والهالكون، والأحياء والأموات، كما أن الملائكة تتنزل فيها وذلك دليلٌ على بركتها.

ومن خصائصها يغفر الله تعالى لمن قامها إيمانا واحتسابا ما تقدم من ذنبه، وذلك لقول النبي: «مَن صامَ رَمَضانَ إيمانًا واحْتِسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ، ومَن قامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إيمانًا واحْتِسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ».

أحاديث حول فضل ليلة القدر

ووردت العديد من الأحاديث النبوية التي تحدّثت عن ليلة القدر وعظمتها وفضلها:

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَن قامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إيمانًا واحْتِسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ.

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ هذا الشَّهرَ قَد حضرَكُم وفيهِ ليلةٌ خيرٌ مِن ألفِ شَهْرٍ من حُرِمَها فقد حُرِمَ الخيرَ كُلَّهُ ولا يُحرَمُ خيرَها إلَّا محرومٌ.

- روت السيدة عائشة -رضي الله عنها- عن النبي، فقالت: كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، إذَا دَخَلَ العَشْرُ، أَحْيَا اللَّيْلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَجَدَّ وَشَدَّ المِئْزَرَ.

- رُوي عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: "أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ كانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأوَاخِرَ مِن رَمَضَانَ.

موعد ليلة القدر 2024

يهتم الملايين بمعرفة موعد ليلة القدر في شهر رمضان لعام 2024، ورغم تباين آراء العلماء في تحديد موعد ليلة القدر، إلا أنّ الجميع يتفق على أنّها ستكون في العشر الأواخر من الشهر، وتحديدًا في أحد الليالي الوترية المباركة، وهي ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29.