5 مشروعات تنموية بالتعاون مع البنك الأوروبي في الإسكندرية

كشف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، عن 5 مشروعات جديدة بالتعاون مع البنك الأوروبي في مجالات التغيرات المناخية والنقل العام والمخلفات الصلبة وقطاع المياه والصرف الصحي.

جاء ذلك خلال كلمة محمد الشريف على هامش استقبال وفدًا يضم أعضاء مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمتابعة سير تنفيذ المشروعات التي يمولها البنك الأوروبي، وعلى رأسها المشروعات ذات الأهمية حيث تنفيذ مبادرة «المدينة الخضراء» التي تتم في ثلاث مدن في مصر هي: الإسكندرية والقاهرة والسادس من أكتوبر.

وتقدم الحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور وليد عبد العظيم وكيل كلية الهندسة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تطبيق الاقتصاد الأخضر في الإسكندرية

وأكد اللواء محمد الشريف على حرص محافظة الإسكندرية على تطبيق الاقتصاد الأخضر وذلك لمواجهة التحديات البيئية والمناخية.

محافظ الإسكندرية: إعطاء أولوية قصوى لمشروعات حماية الشواطئ

وأشار محافظ الإسكندرية إلى ضرورة إعطاء أولوية قصوى لمشروعات حماية الشواطئ لمواجهة التغيرات المناخية.

يأتي اللقاء على هامش زيارة وفد البنك الأوروبي لمصر لعقد اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين وأعضاء مجتمع الأعمال، وممثلي الشركاء الدوليين ومنظمات المجتمع المدني.