محافظ الإسكندرية يطلق المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، والتي تستهدف زراعة 60 ألف شجرة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وتماشيًا مع جهود الدولة المصرية في مواجهة التغيرات المناخية.

زراعة 278 ألف في المرحلة الأولى بالإسكندرية

وثمّن محافظ الإسكندرية جهود جميع القائمين على المبادرة، موضحًا أن محافظة الإسكندرية نجحت في المرحلة الأولى من المبادرة في زراعة 278229 شجرة، سواء بالجهود الذاتية ودعم المجتمع المدني أو ما تم توريده من وزارة الإنتاج الحربي، وذلك في المواقع التي حددتها وزارة التنمية المحلية، وتشمل المدارس والمستشفيات ومراكز الشباب والطرق العامة والمحاور الرئيسية.

متابعة دورية للحفاظ على الأشجار في الإسكندرية

ووجه «الشريف» بالبدء في تنفيذ المرحلة الثانية، مع ضرورة متابعة الأشجار التي تم زراعتها في المرحلة الأولى من مبادرة 100 مليون شجرة، دوريًا للحفاظ عليها والتأكد من تحقيق المبادرة لأهدافها في مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء لتحسين الصحة العامة للمواطنين.