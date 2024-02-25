محافظ الإسكندرية: إزالة التعديات على أراضي تابعة لـ«السكك الحديدية»

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، التابعة للسكك الحديدية، بنطاق حي شرق الإسكندرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة كافة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأضاف محافظ الإسكندرية، بأنه خلال المرحلة الأولى من الموجة 22 تم تنفيذ 84 قرارا، لإزالة التعديات بالبناء المخالف على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.

متابعة ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة

وأشار المحافظ، إلى أنه تم تكليف المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، والبدء فورًا في تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 22.

تنفيذ 13 قرارا لإزالة التعديات على أراضي الدولة

من جانبه؛ أشار المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة؛ إلى أنه خلال اليوم الأول من المرحلة الثانية من الموجة 22 تم تنفيذ 13 قرارا لإزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة لهيئة السكة الحديد بنطاق حي شرق، بمساحة إجمالية 3940 م2 عبارة عن محالّ وأكشاك مخالفة.