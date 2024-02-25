محافظ الإسكندرية يثمن إنشاء مركز إقليمي للأولمبياد الدولي للمعلوماتية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدور الفعال للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في مجال التدريب والتطوير وكذلك البحث العلمي وإنشاء مركز إقليمي للأولمبياد الدولي للمعلوماتية في مقر الأكاديمية بأبو قير لتشجيع وتجميع المواهب الصغيرة والشابة ولفت أنظارهم إلى أهمية تكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى توجيه هذا الاهتمام إلى اتجاه نافع للمجتمع في مجالات التنمية والابتكار.

جاء ذلك خلال كلمة محافظ الإسكندرية اليوم على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري للإعلان عن تفاصيل الأولمبياد الدولي للمعلوماتية في دورته الـ36 والذي تستضيفه مصر في الفترة من 1- 8 سبتمبر 2024، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية وبنجامين بيرتن رئيس الأولمبياد الدولى للمعلوماتية «IOI».

أعرب محافظ الإسكندرية عن بالغ سعادته بتواجده داخل صرح علمي وأكاديمي عالمي على أرض الإسكندرية منارة العلم ومركز الإشعاع الثقافي والتنوري على مر التاريخ.

أهمية المسابقات المعلوماتية والاتصالية

وأشار إلى أن مشاركة الطلاب في مثل هذا النوع من المسابقات المعلوماتية والاتصالية تجعلهم قادرين على مواجهة التحديات التي ستواجههم في سوق العمل مستقبلًا وهي بمثابة خلق حافز لهم ليكونوا رواد في هذا المجال، بالإضافة إلى التعرف على ثقافات متنوعة من خلال التواصل مع بقية الطلاب من جامعات ودول مختلفة في المنطقة.

ثقة العالم الكبيرة في مصر

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن اختيار «IOI» لتنظيم مصر للأولمبياد للمرة الثانية دليل على مكانة وثقة العالم الكبيرة في مصر.

وأوضح أن لدينا العديد من البرامج في الوزارة التي نهتم بها بالنشء والشباب في المرحلة العمرية قبل الجامعية، كما نمتلك الرؤية المستقبلية الكاملة لهذا الجيل، والذي يعبر عن قدره مصر الكبيرة في تأهيل الشباب، مشيرًا إلى توفر كل الدعم لهذا الأولمبياد.