«الأرصاد» تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة وحالة الطقس الأيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس، وموعد ارتفاع درجات الحرارة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأربعاء طقسٌ دافءٌ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون باردًا في أول الليل، شديد البرودة في آخره، وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

موعد ارتفاع درجات الحرارة الأيام المقبلة

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنّ من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بدءًا من يوم الخميس المقبل، يُصاحبها نشاط في الرياح على مناطق من السواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنّ من المتوقع أن يكون هناك انتشار للشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة الخميس الموافق 29 فبراير

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 15 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17 درجة مئوية.