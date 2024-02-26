«الأرصاد»: درجات الحرارة تواصل الارتفاع في حالة الطقس اليوم

أكد تقرير صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مؤشرات قيم درجات الحرارة العظمى تواصل الارتفاع بقيم متزايدة عن بداية الأسبوع، وذلك في حالة الطقس اليوم، إذ تسجل قيم بعيدة نسبيا عن معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام.

طقس حار حتى الأسبوع المقبل

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنه نظرا لاستمرار امتداد الكتل الهوائية الحارة القادمة من المناطق الصحراوية شرق وغرب البلاد، والتي تؤثر على البلاد منذ الأربعاء الماضي، وسيظل تأثيرها حتى الأسبوع المقبل، لذا فإن طقس اليوم سيظل مائل للحرارة على محافظات القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة ومنطقة شمال وجنوب الدلتا، في حين الطقس سيكون دافئ على المحافظات المطلة على البحر المتوسط والسواحل الغربية والشرقية للبلاد، وطقس حار على محافظات شمال الصعيد وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وذلك خلال ساعات النهار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وعن درجات الحرارة على محافظات الصعيد ومدن القناة والقاهرة الكبري والسواحل الشمالية الشرقية والغربية وسيناء، فقد جاءت كالتالي:

القاهرة 26 13

أكتوبر26 12

بنهــا 26 13

دمنهور 24 12

وادي النطرون 24 12

كفر الشيخ 24 13

المنصورة 25 13

الزقازيق 26 13

شبين الكوم 26 13

طنطا 26 13

دمياط 24 12

بورسعيد 24 14

الإسماعيلية 26 13

السويس 26 13

العريش 22 10

رفح 22 9

رأس سدر 23 13

نخل 21 8

كاترين 16 3

الطور 24 15

طابا 22 13

شرم الشيخ 26 16

الإسكندرية 21 12

العلمين الجديدة 21 12

مطروح 20 10

السلوم 19 10

سيوة 20 9

رأس غارب 24 14

الغردقة 26 17

سفاجا 25 14

مرسى علم 25 16

شلاتين 27 17

حلايب 25 16

أبو رماد 26 16

رأس حدربة 25 17

الفيوم 25 11

بني سويف 26 10

المنيا 26 10

أسيوط 27 10

سوهاج 27 11

قنا 27 13

الأقصر 28 14

أسوان 28 15

الوادى الجديد 27 10

أبوسمبل 28 16