حالة الطقس في المحافظات اليوم.. تحذير من 3 ظواهر جوية تضرب الأقاليم

توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تضرب 3 ظواهر جوية المحافظات، اليوم الثلاثاء، متمثلة في سقوط أمطار على بعض المناطق، إلى جانب كثافة الشبورة المائية على الطرق، فضلًا عن نشاط حركة الرياح.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل حالة الطقس اليوم في المحافظات، وأبرز الظواهر الجوية، فضلًا عن درجات الحرارة العظمى والصغرى في مصر، وأماكن سقوط الأمطار.

حالة الطقس اليوم

أوضحت «الأرصاد»، في بيان، أن حالة الطقس اليوم تتضمن أجواء مائلة للدفء طوال النهار على محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، بينما تكون الأجواء مائلة للحرارة على أقاليم جنوب الصعيد وجنوب سيناء، فيما يتحوّل الطقس إلى بارد في أول الليل، وشديد البرودة في آخره، وخلال الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الشبورة على الطرق

وتزداد كثافة الشبورة المائية صباحًا بدءًا من 4:00 فجرًا وحتى 9:00 صباحًا على بعض الطرق الزراعية، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، والوجه البحري، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء.

سقوط أمطار اليوم

وبحسب «الأرصاد»، فأنّ هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث نحو 30% تقريبًا، على مناطق من شمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية، على فترات متقطعة، كما تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وجنوب الصعيد، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة في مصر:

وفيما يخص درجات الحرارة اليوم في مصر للعظمى والصغرى، فأنّها تكون كالآتي:

- القاهرة والوجه البحري.. العظمى 22 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- جنوب سيناء.. تسجل درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

- شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

الطقس في الأيام المقبلة

وتقوقعت الأرصاد الجوية حالة الطقس أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، مشيرة إلى تكون الشبورة المائية الكثيفة، التي تزداد كثافتها يوم الأربعاء على أغلب الطرق، فضلًا عن زيادة نشاط الرياح على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وحذرت «الأرصاد»، من ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، اعتبارًا من الخميس 29 والجمعة 1 مارس، بينما تستمر كثافة الشبورة المائية على أغلب الطرق.