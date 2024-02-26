حالة الطقس اليوم في المحافظات.. تحذير من ارتفاع درجات الحرارة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع درجات الحرارة ضمن حالة الطقس اليوم في المحافظات، فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على عدد كبير من المناطق، إلى جانب كثافة شبورة المائية على الطرق، وسقوط أمطار على عددٍ من المدن.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل حالة الطقس اليوم وغدًا في المحافظات، فضلًا عن درجات الحرارة اليوم في مصر، وتحذيرات الأرصاد، وأماكن سقوط الأمطار، وتوقعات الطقس في الأيام المقبلة.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

أوضحت الأرصاد الجوية، أنه من المقرر أنّ تشهد حالة الطقس اليوم في مصر، ارتفاعًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، إذ تسود أجواء مائلة للحرارة خلال النهار على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد وجنوب سيناء، ومحافظات الوجه البحري بينما تكون مائلة للدفء على السواحل الشمالي تتحول إلى شديدة البرودة خلال الليل وفي أثناء صباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتشهد حالة الطقس اليوم وغدا، كثافة للشبورة المائية خلال الصباح الباكر على أغلب الطرق بمختلف المحافظات.

الأرصاد تحذر من الرياح

وتضمنت تحذيرات الأرصاد الجوية، نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية، وأقاليم شمال الصعيد، والمناطق المكشوفة في الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبحسب الأرصادـ فإن مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية تشهد سقوط أمطار اليوم، إذ تكون خفيفة بنسبة 30% تقريبًا.

درجات الحرارة اليوم في مصر

وفيما يخص درجات الحرارة اليوم في مصر، فإنّ العظمى والصغرى تكون كالآتي:

- القاهرة والوجه البحري: تسجل درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: تسجل درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: تسجل درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 15.

الطقس في الأيام المقبلة

وتضمنت توقعات الطقس في الأيام المقبلة الآتي:

الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس: يشهد الثلاثاء أمطارًا خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط رياح على جنوب سيناء، والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، بينما يشهد طقس الأربعاء، شبورة مائية كثيفة على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يشهد طقس الخميس والجمعة، شبورة مائية على أغلب الطرق ونشاط رياح على السواحل الشمالية على فترات متقطعة، فيما يشهد السبت 2 مارس نشاطًا للرياح على كافه الأنحاء.