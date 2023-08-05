ديانا حداد: «يا طيار» بداية لمجموعة أغنيات مصرية أطرحها الفترة المقبلة

أطلقت الفنانة ديانا حداد أغنيتها الجديدة «يا طيّار» التي تعود من خلالها إلى اللهجة المصرية، وهي من كلمات هاني صارو وألحان أحمد الزعيم وتوزيع موسيقي وميكس وماستر أحمد عبدالسلام.

ديانا حداد تتحدث عن أغنيتها الجديدة

وقد اختارت ديانا حداد أن تطلق هذه الأغنية مطلع شهر أغسطس لأنها تتناسب والأجواء الصيفية، مشيرة فى بيان صحفي إلى أن الأغنية تدعو إلى زرع الفرحة والبحث عنها، والاستمتاع بكل لحظة يعيشها كل شخص.

كما أطلت ديانا في الصور الخاصة ببوستر الأغنية بإطلالة اعتمدت فيها على البساطة واللون الأبيض الذي يعكس معاني الأغنية وكلماتها.

وأشارت ديانا إلى أن اللهجة المصرية هي لهجة أساسية في أغنياتها وأنها لا تتخلى عنها، مؤكدة بأن أغنية « يا طيار» هي بداية مجموعة من الأغنيات المصرية التي ستطرحها تباعاً، والتي ستطرحها إلى جانب أغنيات أخرى باللهجات اللبنانية والسعودية والخليجية بالإضافة إلى مفاجأة كبيرة ستسعد جمهورها.

من جانب آخر أعربت ديانا عن سعادتها الغامرة بالنجاح الذي حققته هذه الأغنية منذ طرحها قبل 4 أيام، حيث وصل مجموع الاستماع إليها على مختلف المنصات الفنية إلى أكثر من مليون مرة، وفي هذا الإطار قالت ديانا « منذ أن سمعت هذه الأغنية أحببتها، وأدركت أن الجمهور سيشاركني هذه المحبة خاصة أن الأغنية تحمل دعوة للفرح والاحتفال بالأجواء الصيفية، وأنا شخصياً عشت هذه الأجواء أثناء إجازتي الشهر الفائت التي شملت أكثر من محطة منها تايلاند ولندن وباريس» ، وكشفت ديانا أنها تحضر أيضاً لعدة إطلالات إعلامية هامة خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى جولة من الحفلات والمهرجانات.