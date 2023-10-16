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ديانا حداد تدعم الشعب الفلسطيني عبر «X»: هم عبادك الضعفاء

كتب:

ياسمين محمود
10:46 م | الإثنين 16 أكتوبر 2023
ديانا حداد

ديانا حداد

حرصت الفنانة اللبنانية ديانا حداد عبر موقع التدوينات القصيرة «x» على دعم الشعب الفلسطيني، بمنشور دعت فيه بالثبات لشعب فلسطين.

ديانا حداد تدعم فلسطين 

وكتبت ديانا حداد قائلة: «واهد قلوبهم، ‏وسَكّن مواجعهم، وتَلطف بِأمورهم، هم عبادك الضعفاء‏ وأنت!، وأنت الله القويُّ العزيز».

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تحولت خلال الأيام الماضية صفحات نجوم الفن إلى رسايل دعم للقضية الفلسطينة، من بينهم «كريم عبدالعزيز ومحمد هنيدي، وشيريهان، ودنيا وإيمي سمير غانم، وأحمد السعدني، وتامر حسني، وفيفي عبده، وحلا شيحة، وكنده علوش، وهالة صدقي، ورامي جمال، ومروة ناجي، وهاني شاكر، ودرة» وغيرهم.

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