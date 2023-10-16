ديانا حداد تدعم الشعب الفلسطيني عبر «X»: هم عبادك الضعفاء

حرصت الفنانة اللبنانية ديانا حداد عبر موقع التدوينات القصيرة «x» على دعم الشعب الفلسطيني، بمنشور دعت فيه بالثبات لشعب فلسطين.

ديانا حداد تدعم فلسطين

وكتبت ديانا حداد قائلة: «واهد قلوبهم، ‏وسَكّن مواجعهم، وتَلطف بِأمورهم، هم عبادك الضعفاء‏ وأنت!، وأنت الله القويُّ العزيز».

واهدِ قلوبهم

وسَكّن مواجعهم

وتَلطف بِأمورهم



هم عبادك الضعفاء

وأنت!

أنت الله القويُّ العزيز. — Diana Haddad (@DianaHaddad) October 16, 2023

فنانوا مصر يدعمون أهل غزة

تحولت خلال الأيام الماضية صفحات نجوم الفن إلى رسايل دعم للقضية الفلسطينة، من بينهم «كريم عبدالعزيز ومحمد هنيدي، وشيريهان، ودنيا وإيمي سمير غانم، وأحمد السعدني، وتامر حسني، وفيفي عبده، وحلا شيحة، وكنده علوش، وهالة صدقي، ورامي جمال، ومروة ناجي، وهاني شاكر، ودرة» وغيرهم.