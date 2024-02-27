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دراما المتحدة

حياة كريمة تعلن تحرك 40 شاحنة مساعدات إنسانية في الطريق إلى غزة

كتب:

يسرا البسيوني
05:38 م | الثلاثاء 27 فبراير 2024
جانب من المساعدات

جانب من المساعدات

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، تحرك 40 شاحنة من المساعدات الغذائية، في طريقها إلى الحدود مع غزة، وذلك في إطار استكمال ما بدأته المؤسسة من تقديم الدعم غير المحدود لإخواننا في فلسطين.

إرسال المساعدات إلى غزة

أشارت حياة كريمة، في بيان، إلى أنه على مدار 130 يوماً من العمل المستمر مع العديد من الشركاء الدوليين وعلى رأسهم «مؤسسة مهمة التمكين العالمية GEM»، نجحت المؤسسة فى إرسال مجموعة جديدة من الشاحنات محملة بمختلف المساعدات الإنسانية الأكثر احتياجآ للأشقاء فى فلسطين.

دعم الأشقاء في فلسطين

أكدت حياة كريمة أنه منذ اليوم الأول من الأزمة قد أخذت المؤسسة على عاتقها مهمة مساعدة الأشقاء في فلسطين بكل وسائل الدعم والتضامن الممكنة.

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