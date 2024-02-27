محافظ المنوفية: بدأنا جني ثمار مبادرة حياة كريمة

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، اللواء هشام السوداني مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف بمركزي أشمون والشهداء لتحسين جودة حياة المواطنين، بحضور وسام مراد مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالديوان العام.

مبادرة حياة كريمة

وأكد المحافظ متابعته الدورية والميدانية لكافة مشروعات المبادرة بمركز أشمون والشهداء، من خلال عقد العديد من اللقاءات الدورية مع مختلف الجهات المعنية لتقديم التيسيرات اللازمة والعمل على الإسراع بمعدلات التنفيذ بمختلف القطاعات، وخلال اللقاء تم استعراض آخر مستجدات موقف تنفيذ المشروعات التي تم الانتهاء منها وكذا المشروعات جاري العمل بها لرفع نسب الإنجاز وتسريع وتيرة العمل وذلك بالتنسيق بين الأجهزة المعنية بالمحافظة وفقاً للمعدلات الزمنية المخططة.

أهمية المبادرة للقرى الريفية

وأشار محافظ المنوفية إلى أن مبادرة حياة كريمة أحد المشروعات العملاقة التي أطلقتها القيادة السياسية لتغيير واقع القرى المصرية، والمحافظة بدأت في جني ثمار بعض مشروعات المبادرة، وما حققته من تغيير جوهري بمستوي الحياة المعيشية للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية، وذلك في ضوء أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان.