خبير استراتيجي: ضرب جنوب لبنان يؤكد انفلات المعايير في إسرائيل

قال العميد يعرب صخر، الخبير الاستراتيجي، إنَّ تكتيك الحرب وما تفعله دولة الاحتلال الإسرائيلي في غاراتها على جنوب لبنان ليس وليد وقتنا الحالي، بل إنها دائمة العبث منذ اللحظة الأولى لوجودها كمحتل ولا يقتصر العدوان على لبنان بل أينما حلت وأينما استطاعت.

وأضاف «صخر»، في مداخلة له على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ بعض الأطراف توفر لدولة الاحتلال الإسرائيلي الذرائع والحجج والتبريرات للعبث بـ جنوب لبنان، موضحاً أنَّه يرسل رسائل إلى لبنان من خلال عملياته بالجنوب، والرسالة الأساسية تقول: «لا تحدنا أمكنة أو أزمنة في ضرباتنا بلبنان أو في مناطق أخرى».

ضرب جنوب لبنان

وتابع الخبير الاستراتيجي: «لا يحد الآلة العسكرية الإسرائيلية زمان ومكان في لبنان، وعملياتها بعد الـ 7 من أكتوبر اقتصرت في البداية على بعض المناطق الحدودية للبنان وتصاعدت تدريجياً لتصل بعلبك وشمال صيدا وغيرها تشي بأن إسرائيل تتحضر لشيء ما أكبر من ذلك».

واستطرد: «انفلات الأمور من جانب إسرائيل في جنوب لبنان يرسل رسالة أساسية بأنها أضحت جاهزة لتوجه وجهتها نحو لبنان، بعد أن أوشكت على الانتهاء من غزة».