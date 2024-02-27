التحالف الوطني يوزع 1000 وجبة جاهزة على الأسر الأولى بالرعاية في دمنهور

وزعت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع، أحد كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وجبات غذائية داخل مركز شباب مدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة.

أوضح التحالف الوطني، في بيان، أنه جرى توزيع نحو 1000 وجبة غذائية على الأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم.

وقالت سها العطار المدير الإداري لمؤسسة نبيل الكاتب، إن الوجبات جاهزة، تكون بعدد أفراد الأسرة، وتتضمن فاكهة وعصير، لحوم أو أسماك، مشيرة إلى مؤسسة الكاتب تقدم 20 ألف كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية بالتزامن مع دخول شهر رمضان، توزع من خلال حملات طرق الأبواب.