التحالف الوطني: برنامج «سفير» يستهدف التوعية بالمساواة بين الجنسين

قالت آية أحمد مسؤول العلاقات العامة بمؤسسة «صناع الحياة» عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إن المؤسسة حريصة على نشر التوعية الاجتماعية حول القضايا المختلفة، وفي إطار ذلك، قامت بإطلاق برنامج «سفير» لتحقيق هدفها.

أوضحت لـ«الوطن»، أن برنامج سفير، يضم العديد من المبادرات التي تعمل على نشر الوعي المجتمعي، منها مبادرة «عبر» التي تستهدف فئة الأطفال والمراهقين، واحتفالا باختتامها جرى تنظيم عرض مسرحي تحت اسم «تقاطع الأحلام» يتناول قضية المساواة بين الجنسين وأهمية الاعتراف بحق المرأة والفتاة في شتى مجالات المجتمع، ونبذ التفرقة العنصرية.

أشارت إلى أن مشروع سفير، يأتي ضمن التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي، الذى يعمل على توعية الأسر المصرية بأحقية الفتيات في ممارسة الرياضة بمراكز الشباب دون قيود اجتماعية، ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ولفتت إلى أن العروض المسرحية تسهم في نشر ثقافة المساواة بين الجنسين، وتابعت: «المسرح خطوة أولى في طريقنا لنشر التوعية بالمساواة بين الجنسيين، وقريبا سوف نقوم بتنظيم دورات كرة قدم نسائية بمركز شباب كفر العلو بحلوان، من أجل التوعية بحق الفتاة في ممارسة كل أنواع الرياضة».

وعن عرض «تقاطع أحلام» الذي يقدمه أطفال روض الفرج تحت مظلة التحالف الوطني، قالت: «بدأ الأمر بتقديم التوعية من خلال الندوات، لكن وجدنا أن العروض المسرحية سيكون لها مفعول أكبر، وسوف تساعد في وصول الفكرة بشكل أوسع وأسهل، والأطفال المشاركون في العرض أصبح الآن لديهم وعي كبير من خلال العمل في المسرحية».