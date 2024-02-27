أصدر قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة إمساكية رمضان 2024 المنيا موعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصوم.

موعد الإفطار في أول يوم بالمنيا

وبحسب الإمساكية سيكون موعد الإفطار في أول يوم من شهر رمضان بمحافظة المنيا في تمام الساعة 6:3 مساء، وفي آخر يوم الموافق 30رمضان سيكون الإفطار الساعة 6:19 مساء.

وأظهرت إمساكية رمضان 2024 المنيا موعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصوم، أن مدة الصيام في أول يوم تبلغ 13:37 ساعة، وفي آخر يوم 14:29 ساعة.

إمساكية رمضان 2024 المنيا

- الاثنين 1 رمضان الموافق 11مارس.. موعد الإفطار 6:3 مساء، السحور 2:26 صباحا وعدد ساعات الصوم 13:37 دقيقة.

- الثلاثاء 2 رمضان الموافق 12 مارس.. موعد الإفطار 6:4 مساء.. السحور 2:25صباحا.. عدد ساعات الصوم 13:39 دقيقة.

- الأربعاء 3 رمضان الموافق 13 مارس.. موعد الإفطار 6:5 مساء.. موعد السحور 2:24 صباحا.. عدد ساعات الصوم 13:41 دقيقة.

- الخميس 4 رمضان الموافق 14 مارس.. موعد الإفطار 6:5 مساء.. موعد السحور 2:23 صباحا.. عدد ساعات الصوم 13:42 دقيقة.

- الجمعة 5 رمضان الموافق 15 مارس.. موعد الإفطار 6:6 مساء.. موعد السحور 2:21 صباحا.. عدد ساعات الصوم 13:45 دقيقة.

- السبت 6 رمضان الموافق 16 مارس.. موعد الإفطار 6:6 مساء.. موعد السحور 2:20 صباحا.. عدد ساعات الصوم 13:46 دقيقة

- الأحد 7 رمضان الموافق 17 مارس.. موعد الإفطار 6:7 مساء.. موعد السحور 2:19 صباحا.. عدد ساعات الصوم 13:48 دقيقة.

- الاثنين 8 رمضان الموافق 18 مارس.. موعد الإفطار 6:7 مساء.. موعد السحور 2:18 صباحا.. عدد ساعات الصوم 13:49 دقيقة.

- الثلاثاء 9 رمضان الموافق 19 مارس.. موعد الإفطار 6:8 مساء.. موعد السحور 2:17 صباحا.. عدد ساعات الصوم 13:51 دقيقة.

- الأربعاء 10 رمضان الموافق 20 مارس.. موعد الإفطار 6:9 مساء.. موعد السحور 2:15 صباحا.. عدد ساعات الصوم 13:54 دقيقة.

- الخميس 11 رمضان الموافق 21 مارس.. موعد الإفطار 6:9 مساء.. موعد السحور 2:14 صباحا.. عدد ساعات الصوم 13:55.

- الجمعة 12 رمضان الموافق 22 مارس.. موعد الإفطار 13:57 مساء.. موعد السحور 2:13 صباحا.. عدد ساعات الصوم 13:57

- السبت 13 رمضان الموافق 23 مارس.. موعد الإفطار 6:10 مساء .. موعد السحور 2:12 صباحا عدد ساعات الصوم 13:58 دقيقة

- الأحد 14 رمضان الموافق 24 مارس.. موعد الإفطار 6:11 مساء.. موعد السحور 2:11 صباحا .. عدد ساعات الصوم 14

- الاثنين 15 رمضان 25 مارس.. موعد الإفطار 6:11 مساء موعد السحور 2:9 صباحا عدد ساعات الصوم 14:2 دقيقة

- الثلاثاء 16 رمضان 26 مارس موعد الإفطار 6:12 مساء موعد السحور 2:8 صباحا.. عدد ساعات الصوم 14:4 دقيقة.

- الأربعاء 17 رمضان 27 مارس موعد الإفطار 6:12 مساء موعد السحور 2:7 صباحا عدد ساعات الصوم 14:5 دقيقة.

- الخميس 18 رمضان 28 مارس.. موعد الإفطار 6:13 مساء موعد السحور 2:6 صباحا عدد ساعات الصوم 14:7 دقيق.

- الجمعة 19 رمضان 29 مارس، موعد الإفطار 6:13 مساء، موعد السحور 2:4 صباحا عدد ساعات الصوم 14:9 دقيقة.

- السبت 20 رمضان 30 مارس، موعد الإفطار 6:14 مساء، موعد السحور 2:3 صباحا، عدد ساعات الصوم 14:11 دقيقة.

- الأحد 21 رمضان 31 مارس، موعد الإفطار 6:14 مساء، موعد السحور 2:2 صباحا عدد ساعات الصوم 14:12 دقيقة.

- الاثنين 22 رمضان 1 أبريل موعد الإفطار 6:15 مساء، موعد السحور 2:1 صباحا عدد ساعات الصوم 14:14 دقيقة.

- الثلاثاء 23 رمضان 2 أبريل موعد الإفطار 6:16 مساء موعد السحور 1:59 صباحا عدد ساعات الصوم 14:17 دقيقة.

- الأربعاء 24 رمضان 3 أبريل موعد الإفطار 6:16 مساء موعد السحور 1:58 صباحا عدد ساعات الصوم 14:18 دقيقة.

- الخميس 25 رمضان 4 أبريل، موعد الإفطار 6:17 مساء، موعد السحور 1:57 صباحا، عدد ساعات الصوم 14:20 دقيقة.

- الجمعة 26 رمضان 5 أبريل موعد الإفطار 6:17 دقيقة مساء موعد السحور 1:56 صباحا عدد ساعات الصوم 14:21 دقيقة.

- السبت 27 رمضان 6 أبريل موعد الإفطار 6:18 مساء موعد السحور 1:54 صباحا، عدد ساعات الصوم 14:24 دقيقة.

- الأحد 28 رمضان 7 أبريل، موعد الإفطار 6:18 دقيقة، موعد السحور 1:53 صباحا، عدد ساعات الصوم 14:25 دقيقة.

- الاثنين 29 رمضان 8 أبريل، موعد الإفطار 6:19 مساء، موعد السحور 1:52 صباحا، عدد ساعات الصوم 14:27 دقيقة.

- الثلاثاء 30 رمضان 9 أبريل موعد الإفطار 6:19 مساء، موعد السحور 1:50 صباحا، عدد ساعات الصوم 14:29 دقيقة.