مخرج مسرحية «تقاطع الأحلام»: التحالف الوطني يسعى لاكتشاف المواهب الفنية

قال شاكر سعيد، مخرج مسرحية «تقاطع الأحلام» التي تنظمها مؤسسة «صناع الحياة» عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، على مسرح مركز شباب روض الفرج، إنه خلال عمله مع الأطفال وجد العديد من مواهب التمثيل.

وأوضح لـ«الوطن» أن مبادرة «عبر» التي تنظمها مؤسسة صناع الحياة عضو التحالف الوطني ضمن برنامج سفير، استعانت بالمسرح كوسيلة لنشر التوعية بالقضايا المجتمعية المختلفة نظرا لكونه يسهم في توصيل الفكرة بشكل أكبر.

وعن تجربته مع أطفال روض الفرج، أعرب مخرج مسرحية «تقاطع الأحلام» عن سعادته بالعمل على هذا العرض المسرحي،. وقال إنها كانت تجربة فريدة وتختلف عن غيرها من تجاربه السابقة وذلك لأن أبطالها أطفال يلتقون لأول مرة.

وقال إن عمله لم يقتصر فقط على إخراج المسرحية، إنما تطرق أيضا لخلق علاقات اجتماعية بين الأطفال المشاركين، وذلك من خلال تنظيم ورش وتدريبات تخاطر ذهني بين الأطفال المشاركين بهدف زيادة تعارفهم.

أضاف: «تجربتي في هذا العرض أكدت لي أن هناك العديد من المواهب تنتظر من يكتشفها ويخرجها إلى النور، وهو ما يقوم به التحالف الوطني وأريد أن أشكرهم على دعمهم لهذه المواهب وعملهم على منحها الفرص وأدعوهم للاستمرار في ذلك، وأدعو جميع المؤسسات للتعاون مع التحالف في سبيل تنفيذ ذلك».