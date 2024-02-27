عاجل.. حسام حسن يختار 25 لاعبا للمنتخب.. مفاجآت في الأسماء

استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على مجموعة من اللاعبين لضمهم خلال معسكر منتخب مصر القادم، واذي سينطلق يوم 13 مارس استعدادًا لخوض دورة ودية بالإمارات بمشاركة منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

وضمت القائمة الأولية لمنتخب مصر كل من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير ومحمد عواد وأحمد الشناوي والمفاضلة بين الثنائي محمد أبو جبل ومحمد بسام.خط الدفاع: أحمد حجازي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومحمد حمدي وحسام عبد المجيد ومحمد شكري، و أحمد كالوشا.

خط الوسط: إمام عاشور وحسين الشحات ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح، ونبيل عماد دونجا وحمدي فتحي، وعمر مرموش، و(عمر الساعي أو غنام محمد) ومصطفى فتحي ومروان عطية.

خط الهجوم: مصطفى محمد وحسام أشرف ومحمد شريف، ويفاضل بين الثلاثي «أحمد أمين أوفا مهاجم إنبي أو زيكو مهاجم زد أو أحمد عاطف».

وما زال حسام حسن، وجهازه يتابعون بعض لاعبي الدوري المصري الممتاز، من أجل اكتشاف بعض اللاعبين الجدد، لضمهم لمنتخب مصر، وحال تألق أي لاعب خارج القائمة سينضم أيضًا.

من بين اللاعبين المرشحين للانضمام أيضًا في حال تألقهم مع أنديتهم خلال الفترة المقبلة حتى بدء المعسكر: «محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي، ومحمد شحاتة لاعب الزمالك، ورمضان صبحي لاعب بيراميدز، وأحمد فتوح لاعب الزمالك المُصاب».

ولا يزال حسام حسن يبحث عن ظهير أيمن بجانب محمد هاني لاعب الأهلي، ويتواجد عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي ضمن حساباته بقوة، في انتظار تألقه مع الدراويش.