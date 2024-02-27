جورج خباز ويوسف الخال أبرز الحاضرين لعزاء الفنان فادي إبراهيم

بدأ منذ قليل، عزاء الفنان اللبناني فادي إبراهيم في قاعة شارل سعد بالكنيسة الإنجيلية في بيروت، وذلك بحضور عدد كبير من الفنانين.

عزاء الفنان فادي إبراهيم

وحرص كل من الفنان جورج خباز ويوسف الخال وبديع أبو شقرا وطارق تميم وعادل كرم ووسام حنا على تقديم واجب العزاء في رحيل الفنان فادي إبراهيم وكانوا أول الحضور.

يذكر أن الفنان فادي إبراهيم تعرض لأزمة صحية مؤخرا، وجرى نقله للعناية المركزة في أحد المستشفيات ولكن تدهورت حالته الصحية ورحل عن عالمنا وسيتم تشيع جثمانه الخميس المقبل.