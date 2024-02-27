هل تُصرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة يوم الجمعة؟

قالت مصادر في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن موعد صرف معاشات شهر مارس 2024، بالزيادة التي أقرها الرئيس السيسي لـ11 مليون مواطن مستفيد من المعاش، بنسبة 15% سيكون يوم الجمعة المقبل.

موعد صرف معاشات شهر مارس

ونوهت المصادر بأن كل أصحاب المعاشات سيقومون بدءا من يوم الجمعة من خلال فيزا المعاش الخاصة بهم، وهو اليوم المحدد لموعد صرف معاشات شهر مارس، باعتبار يوم الجمعة سيوافق أول شهر مارس 2024، بصرف المعاش الشهري مدرجا عليه الزيادة الجديدة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتبكير موعد صرفها 4 أشهر كاملة قبل موعدها الرسمي في شهر يوليو المقبل، تخفيفًا عن المواطنين من أصحاب المعاشات.

صرف المعاشات يوم الجمعة

وستقوم الهيئة بصرف المستحقات لأصحاب المعاشات في ماكينات «ATM» الخاصة بمنافذ البنوك والبريد المصري، في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة 1 مارس، بصرف المعاش لكل مواطن بالزيادة.

كيفية حساب قيمة المعاش بعد الزيادة؟

ويستطيع صاحب المعاش حساب قيمة المعاش الخاصة به بعد الزيادة بالطريقة التالية:

- ضرب قيمة المعاش الذي يتقاضاه شهريا في نسبة 15%.

- جمع الناتج على قيمة المعاش الشهري.

- يكون الناتج هو إجمالي المعاش بعد الزيادة الجديدة.