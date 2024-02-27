عمومية «مهندسين الإسكندرية» تناقش موازنة العام المالي غدا

دعت نقابة المهندسين بالإسكندرية أعضاء الجمعية العمومية لحضور جلسة مناقشة القوائم المالية، والتي تشمل ميزانية نقابة المهندسين الفرعية بالشاطبي، وميزانية مشروع مدينة المهندسين ببرج العرب، وميزانية نادي المهندسين سابا باشا للعام المالي المنتهي في 21 ديسمبر 2023.

مناقشة موازنة المالي

وتضمن إعلان نقابة المهندسين بالإسكندرية، أن مجلس النقابة قرر اجتماع الجمعية العمومية غداً الأربعاء، لمناقشة موازنة العام المالي 2024، حيث عُقدت جلسة الاستفسارات اليوم الثلاثاء بقاعة المؤتمرات بمبنى النقابة بالشاطبي في تمام الساعة 4 مساءاً.

تعليق تقديم الخدمات

كما أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية تعليق أنواع الخدمات والأنشطة النقابية التي تقدم للمهندسين وأسرهم غدا الأربعاء، لعقد الجمعية العمومية العادية بمقر النقابة بالشاطبي، مع استمرار تقديم الخدمات النقابية بمركز الخدمات بنادي المهندسين بسابا باشا، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءاً.