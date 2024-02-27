«القومي للمرأة»: ندرب السيدات على حرف جديدة تساعدهن على تخطي الصعوبات الحياتية

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، في حفل ختام البرنامج التدريبي فن وتطوير صناعة المخبوزات بمعايير دولية، الذي يأتي في إطار التعاون بين المجلس القومي للمرأة وشركة لوسافر مصر لصناعة الخمائر، في تنفيذ تدريب على فن صناعة المخبوزات بمعايير دولية لـ46 متدربة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بالتعاون المثمر مع شركة لو سافر مصر، مشيدة بالروح التي خرجت من خلال التدريب بمراحله المتنوعة وسعادة المشاركات به وبنتائجه.

التدريب يساعد السيدات على تعلم حرفة جديدة

وأضافت أن التدريب يساعد العديد من السيدات على تعلم حرفة جديدة تكون نواة لمشروع صغير يدر عليهن وعلى أسرهن دخلا يساعدهم على تخطي الصعوبات الحياتية.

وثمنت «مرسي» جهود فرع المجلس بالجيزة والتجربة المتميزة للمطبخ إذ أنه كان نواة لتنفيذ نفس التجربة بالمحافظات، والمجلس لديه الآن أكثر من 50 مطبخ «المصرية» على مستوى محافظات الجمهورية والذي تضمن العديد من الصناعات المتميزة والتي على رأسها صناعة الشوكولاته والمخبوزات وأشهر المأكولات المتنوعة.

وعبرت مي محمود عن سعادتها بجهود المتدربات خلال مراحل المسابقة ورغبة المشاركات في تقديم مخبوزات متميزة من خلال التزامهم خلال التدريب.

وأكدت أهمية التعاون المثمر مع القطاع الخاص من أجل استفادة أكبر عدد من السيدات، معربة عن استمرار التعاون المثمر بين المجلس القومي للمرأة، وشركة «لو سافر مصر».

التقاط الصور التذكارية للمشاركين

وفي نهاية اللقاء، قدم المهندس وليد ناصف مدير عام شركة «لو سافر مصر لصناعة الخمائر» درع الشركة، للدكتورة مايا مرسى وتم التقاط الصور التذكارية للمشاركين والفائزات بالاختبار، وجرى إعلان الفائزات في المسابقة وهم ولاء محمد، ومنيرة محمد ومها محمد من الجمهورية العربية السورية وابتسام أحمد من الجمهورية اليمنية وورود من السودان.

يذكر أن التدريب شهد تقسيم المتدربات على 4 مجموعات؛ 3 منها مصريات والمجموعة الرابعة من الوافدات من دول عربية شقيقة، وتضمنت الورشة التدريب على صناعة المخبوزات بمطبخ المجلس القومي للمرأة بفرع الجيزة لمدة ثلاث أسابيع، ويوجد يوم أسبوعيا للتدريب على ريادة الأعمال.