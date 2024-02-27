مصرع عامل صدمته سيارة نقل بعد سقوطه بدراجته النارية على الطريق الدائري

لقى عامل مصرعه إثر حادث على الطريق الدائري، إذ صدمته سيارة نقل بعدما سقط بدراجته النارية أرضا.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، بتلقيه بلاغا من المستشفى بوصول «عبد الله . ع» 25 عاما، سائق، مقيم المنيرة في حادث على الطريق الدائري.

على الفور، كلف العميد عمرو حجازي رئيس قطاع شمال الجيزة، رجال المباحث بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث، وبالانتقال تبين أنه حال سير المتوفى بدراجته النارية على الطريق الدائري القادم من الوراق تجاه الهرم، سقط أرضا بدراجته، وأثناء نهوضه اصطدمت به إحدى السيارات.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتكثف مباحث العجوزة جهودها لضبط السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.