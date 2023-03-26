10 فوائد للزبادي تؤكد أهميته ضمن وجبة السحور

يعتبر الزبادي من الأكلات المفضلة لدى الكثيرين خلال شهر رمضان وبالتحديد في السحور لفوائده الجمة للصحة وفقا لمعهد تكنولوجيا الأغذية، فالزبادي يحتوي على عدة عناصر غذائية هامة ومفيدة للجسم، أهمها البوتاسيوم والكالسيوم والفسفور وهي العناصر التي تساعد على تحمل الجوع والعطش ونستعرض أهم 10 فوائد للزبادي خلال السحور وفقا لمعهد تكنولوجيا الأغذية فيما يلي:

1 - يدعم بناء وتحسين صحة العظام الامر الذي ويقي من الإصابة بالهشاشة العظام.

2 - يعمل على تنشيط إنزيم الليبيز وهو المسئول عن تحليل الدهون في الأمعاء، كما يحتوي على عناصر تساعد في عملية تخثر الدم ووقف النزيف.

فوائد الزبادي للقلب

3 - ينظم الزبادي عمل ضربات القلب ويساعد على امتصاص الحديد وفيتامين ب 12 الهام والضروري.

4 - يدعم التمثيل الغذائي بزيادة مجموع السعرات ويساعد على تنظيم شهية الصائم عن طريق زيادة إنتاج الهرمونات التي تحفز الشبع.

5 - يساعد في انقباض القلب والعضلات وتنظيم ضغط الدم، كما يعمل على توازن الأحماض داخل الجسم.

6 - يحتوي على بروتينات ودهون مشبعة مفيدة تقلل الجوع وتعمل على زيادة الشبع كما تساعد على فقدان الوزن.

يساعد الزبادي في عملية الهضم والوقاية من الانتفاخ

7 - يساعد الزبادي في عملية الهضم والوقاية من الانتفاخ والغازات كما انه مقاوم جيد للجوع ويساعد على تخلص من البكتيريا الضارة.

8 - وقاية من حالة الخمول والإرهاق المصاحب لساعات الصوم الممتدة.

9 - هام لصحة الجلد والشفتين كما يقي من تساقط الشعر ويحفز نموالشعر.

10 - يحمى عدسة العين من المياه البيضاء وكافة العوامل المسببة للشيخوخة المبكرة ويساعد في الهضم وإفراز العصارة المعدية، كما يحسن من الذاكرة والتركيز خلال الصيام ويساعد على الانتباه.