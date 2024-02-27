الحوار الاقتصادي يعقد الجلسة التخصصية الثانية بعنوان «التعامل مع الدين الخارجي»

عقد الحوار الاقتصادي جلسته المتخصصة الثانية ضمن جلسات اليوم الثاني على التوالي تحت عنوان «التعامل مع الدين الخارجي»، اليوم الثلاثاء، الموافق 27 فبراير 2024، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وناقشت الجلسة إعادة هيكلة الدين العام، وبالأخص كيفية إدارة الدين الخارجي، وتأثيره على الدولة من مختلف الأوجه، وتطوير وتشجيع الأسواق الجديدة، وتجنب مخاطر عدم استقرار السوق، وموقف السندات التي تطرحها وزارة المالية، فضلا عن موقف تطبيق قواعد الحوكمة على مؤسسات الدولة.

جاء ذلك بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثلين عن وزارة التخطيط والمالية والجهات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ بهدف تحسين معيشة المواطن وبما يحقق دعم الاقتصاد المصري.