«الوطنية للطوارئ»: سقوط أمطار على مدن القناة وسيناء الساعات المقبلة

حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء من سقوط أمطار على بعض المدن في المنطقة، خلال الساعات القليلة المقبلة، بالتزامن مع سقوط أمطار علي بعض المحافظات الساحلية.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ بمدن القناة وسيناء، إن آخر صور للأقمار الصناعية يشير إلي تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من منطقة القناة، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة.

رفع حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار

وانتشرت فرق الطوارئ في شوارع الإسماعيلية والميادين التي من المتوقع أن تشهد تراكما لمياه الأمطار، لسرعة سحبها فور سقوطها، وضمان عدم التأثير على الحركة المرورية.

ووجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بربط غرف العمليات في المراكز والقري مع الغرفة الرئيسبة للشبكة الوطنية للطوارئ، وسرعة الإبلاغ عن أي أماكن لتجمع المياه على الطرق الرئيسية السريعة والصحراوية.

سقوط أمطار في مدن شمال سيناء

وتعرضت قرى ومدن شمال سيناء لسقوط أمطار غزيرة، مساء اليوم الاثنين، وازدادت كثافتها في مدن العريش والشيخ زويد ورفح، وقلت حدتها في بئر العبد وبالوظة.

كما تعرضت منطقتا ميامي وسيدي بشر في محافظة الإسكندرية لأمطار مفاجئة، قبل أن تتوقف وتترك آثارها على الطرق دون أن تسبب أي إعاقة للحركة المرورية نتيجة لسقوطها لعدة دقائق.