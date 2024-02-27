أمطار تضرب الإسكندرية وغرفة عمليات المحافظة تحذر المواطنين (فيديو)

سقطت أمطار مفاجئة على الإسكندرية منذ قليل وسط سطوع الشمس وذلك نتيجة تقدم بعض السحب المنخفضة.

ورصدت عدسة «الوطن» سقوط أمطار متوسطة لدقائق معدودة على منطقتي ميامي وسيدي بشر بشكل مفاجئ، قبل أن تتوقف وتترك آثارها على الطرق دون أن تسبب أي إعاقة للحركة المرورية نتيجة لسقوطها لقرابة 5 دقائق فقط.

معدل أمطار الإسكندرية اليوم

من جهتها أكدت غرفة عمليات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على احتمالية تجدد سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة نتيجة لتدفق السحب المنخفضة والمتوسطة، لذا فمن المتوقع أن يصاحبها سقوط أمطار خفيفة الشدة بنسبة 30%.

تحذير للمواطنين بسبب أمطار الإسكندرية

وطالبت غرفة العمليات في الإسكندرية من المواطنين ضرورة ارتداء ملابس مضادة للأمطار نظرا لإمكانية تجددها بين الحين والآخر.

وأشاروا إلى أنه يجري المتابعة والتحديث اللحظي للتعامل مع أي سقوط أمطار وارد خلال الساعات المقبلة، مطالبين المواطنين بعدم الانخداع بالوضع الهادئ في ذلك التوقيت حيث توقفت الأمطار منذ أيام، إلا أنها ستعود خلال ساعات قليلة من الآن.

نسبة أمطار الإسكندرية

وأشارت غرفة عمليات الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه نتيجة لتدفق السحب المنخفضة والمتوسطة، لذا فمن المتوقع ان يصاحبها سقوط أمطار خفيفة الشدة بنسبة 30%.