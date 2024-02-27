غرفة عمليات الإسكندرية تحذر المواطنين: سقوط أمطار بعد قليل

حذرت غرفة عمليات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جميع مواطني المدينة الساحلية والوافدين إليها من عودة الأمطار خلال الساعات المقبلة، وطالبتهم بتوخي الحذر في حال النزول من بيوتهم.

وبحسب بيان غرفة عمليات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، فإنه من المتوقع خلال الساعات المقبلة ظهور بعض السحب المنخفضة، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

احذر الانخداع.. أمطار الإسكندرية قادمة

وأكدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أنه يجري المتابعة والتحديث اللحظي للتعامل مع أي سقوط أمطار وارد خلال الساعات المقبلة، مطالبين المواطنين بعدم الانخداع بالوضع الهادئ في ذلك التوقيت حيث توقفت الأمطار منذ أيام، إلا أنها ستعود خلال ساعات قليلة.

أمطار تضرب الإسكندرية

وأشارت غرفة عمليات الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى أنه نتيجة لتدفق السحب المنخفضة والمتوسطة، فمن المتوقع أن يصاحبها سقوط أمطار خفيفة الشدة بنسبة 30%.

إجراءات شركة الصرف الصحي لاستقبال أمطار الإسكندرية

وشددت شركة الصرف الصحي على استمرار أعمال التطهير ورفع تجمعات المياه والمتابعة الدورية بمختلف المناطق للتعامل السريع، مع أي تراكمات للمياه في حال حدوثها وتسهيل عملية صرف الأمطار سريعًا.