سقوط أمطار غزيرة على محافظة شمال سيناء

تعرضت قرى ومدن شمال سيناء لهطول أمطار غزيرة، قبل قليل، ما أدى إلى تراكم المياه في نهر الطريق، وبعض الميادين العامة بوسط مدينة العريش، والطرق الرئيسية.

وتكاثرت الغيوم في سماء المنطقة، بالتزامن مع هبوب رياح باردة على غالبية الأنحاء، وتزداد الرياح الشرقية الشمالية على المناطق الساحلية والصحراوية.

وذكر مجلس مدينة العريش في بيان له، أن عمال النظافة تجري بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي، ويعملون على شفط المياه من شوارع المدينة، وفتح بلاعات الصرف الخاصة بتصريف الأمطار.

وأضاف مجلس مدينة العريش، أنه بالرغم من الأمطار الغزيرة التي تساقطت، إلا أن الأمطار غير مؤثرة على سير المواطنين والطرقات بشوارع المدينة.

وفي مدينة الشيخ زويد، أكد صالح أبو هولي رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد في بيان، أن إدارة الأزمات في المجلس تتابع بالتنسيق مع الإدارات الأخرى والوحدات عملية تساقط الأمطار.

وأوضح أن الأرض في الشيخ زويد رملية وتشفط المياه، وحتى الآن غير مؤثرة، ولم تكون أي رواكد بنهر الطريق أو الميادين العامة بالمدينة، بأستثناء بعض الأماكن القليلة، والتي يتم التعامل معها بشكل مباشر.