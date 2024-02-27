عضو بفريق «مسرحية التحالف»: العمل ساعد الأطفال على اكتشاف أنفسهم

نظّم التحالف الوطني متمثلًا في مؤسسة «صناع الحياة» عرضًا مسرحيًّا يُقدمه أطفال منطقة روض الفرج؛ لاكتشاف المواهب الفنية التي يمتلكها الأطفال، والعمل على تنميتها، إلى جانب نشر الوعي بينهم بالقضايا المجتمعية المختلفة.

وتطوع عددٌ من الشباب مع التحالف الوطني للعمل على تنظيم العرض المسرحي «تقاطع الأحلام»، الذي انطلق، اليوم، على خشبة مسرح مركز شباب روض الفرج، منهم أحمد عبدالحميد، صاحب الـ22 عامًا، وقال لـ«الوطن»، إنّ دوره في العرض كان تعريف المواطنين بالتجهيز لعرض مسرحي، والعمل على جمع الأطفال التي ترغب في الانضمام والمشاركة في العرض.

وأوضح أنّه عمل على تعريف المواطنين بالتدريب للعرض المسرحي من خلال التوجه إلى التمرينات الرياضية المختلفة الموجودة في مركز شباب روض الفرج والتحدث مع الأطفال المتمرنين عن تجارب الأداء وامكانية التقديم للمشاركة في العرض.

ويدرس عبدالحميد في كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، وانضم للعديد من الأعمال التطوعية التي تكون عبارة عن أنشطة للأطفال حيث قال: «أنا بحب الشغل مع الأطفال جدا وبقالي 4 سنين بتطوع في تنظيم تدريبات تنمية مهارات للأطفال».

وعن تجربته مع التحالف الوطني، أكد أنّ أكثر ما يحبه فيها هو تعريف الأطفال بالمسرح لم يكن لديهم أي خلفية عنه من قبل، حيث قال: «أطفال كتير لما اتعرفوا على المسرح والتمثيل وبدأوا يجربوا ظهر في عينهم لمعة كانت هي الدافع ليا إني أكمل شغل على المسرحية بالرغم من صعوبة التعامل مع الأطفال في كثير من الأحيان».

وأضاف: «فكرة التحالف الوطني بتنظيم مسرحية يؤديها الأطفال ساعدتهم في اكتشاف ذاتهم بشكل أكبر والتعبير عن نفسهم، فضلًا عن توسيع مداركهم وتوعيتهم بقضية مجتمعية مهمة كالمساواة بين الجنسين، بالتالي هو يزودهم بالمتعة والعلم في آن واحد».