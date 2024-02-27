انطلاق مسرحية «تقاطع الأحلام» حول المساواة بين الجنسين.. برعاية التحالف الوطني

انطلق منذ قليل، العرض المسرحي «تقاطع الأحلام»، ضمن مبادرة «عبّر» إحدى مبادرات مشروع «سفير» الذي أطلقته مؤسسة «صناع الحياة» عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

ويناقش العرض الذي يقام داخل مركز شباب روض الفرج، قضية المساواة بين الجنسين ودمج الفتيات في المجتمع والاعتراف بحقوقهن في ممارسة الرياضة.

ويدور العرض عن فتاة ذات شخصية قوية تدعمها أسرتها في كل خطواتها وتمارس الرياضة بشكل منتظم وتشارك في بطولات، إلى أن تضطر للسفر لقريتها وتجد أن معاملة الفتيات هناك مختلفة تماما عما تعودت عليه من أسرتها.

وتسهم من خلال إقامتها في قريتها عدة أيام، في تغيير وجهة نظر البعض في مسألة المساواة بين الجنسين ومشاركة الفتيات في الرياضات المختلفة بمركز الشباب.

جدير بالذكر أن برنامج «سفير» ممول من الاتحاد الأوروبي، والمنفذ في مصر بواسطة مؤسسة «صناع الحياة» عضو التحالف الوطني بالتعاون مع المعهد الفرنسي.

ويعمل البرنامج على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والدمج الاجتماعي والاقتصادي للشباب في 9 بلدان من شمال إفريقيا والشرق الأوسط بدعم وتمويل الاتحاد الأوروبي، وتتولى مؤسسسة «صناع الحياة» الإشراف على تنفيذ البرنامج داخل مصر.