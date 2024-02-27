قافلة طبية تقدم الكشف والعلاج لـ1579 حالة في الإسماعيلية

نظمت مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية قافلة طبية مجانية على مدار يومي الاثنين والثلاثاء قدمت فيها الكشف الطبي لـ 1579 حالة معظمها من كبار السن بقرية العقادة التابعة لمركز ومدينة فايد.

وقال محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة إن القافلة الطبية المجانية قدمت الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين وسهلت الإجراءات لكبار السن وذوي الهمم، للحصول علي الخدمات الطبية مع إحالة بعض منهم الي المستشفيات.

مدير صحة الإسماعيلية: القوافل مستمرة أسبوعيا

وقال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن القوافل الطبية مستمرة بشكل أسبوعي ويتم إقامتها في القري والعزب لاستهداف أكثر الحالات التي تحتاج إلي الرعاية الصحية.

أضاف خلال تفقده اليوم القافلة الطبية أن القافلة تضمنت 9 تخصصات طبية شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم الأسرة وجراحة عامة وجراحة مسالك والجلدية والأسنان وعيادة أنف وأذن.

عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر

وأشار إلى أن القافلة تضمنت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم، وصيدلية تضم 100 صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح أن القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.