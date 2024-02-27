«الغرف التجارية»: منافذ معارض «أهلا رمضان» تغطي كل ربوع مصر.. وتسيير قوافل وشاحنات متنقلة

استعد اتحاد الغرف التجارية لمعارض «أهلاً رمضان» بالمحافظات بهدف توفير السلع الغذائية والمستلزمات الأساسية بأسعار مخفضة وجودة عالية للمواطنين، وتتولى الغرف التجارية تنظيم هذه المعارض للعمل على ضبط الأسعار ومتابعة جودة السلع وتوافرها بكميات كافية.

وتتجلى أهمية معارض «أهلاً رمضان» فى توفير سلع ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة للمواطنين خلال شهر رمضان، حيث يُعتبر هذا الشهر فرصة لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين لمواجهة زيادة الاستهلاك، وتسعى الغرف التجارية إلى توفير بيئة تجارية مناسبة للتجار والمستهلكين، من خلال تنظيم المعارض وضبط الأسعار ومتابعة جودة السلع.

وقال د. علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، لـ«الوطن»، إن هناك توجيهات واضحة وصريحة بتوفير أفضل السلع والمنتجات بأرخص الأسعار والحد من آثار التضخم، مشيراً إلى أن معارض «أهلاً رمضان» تغطى كافة ربوع مصر، بجانب قوافل وشاحنات متنقلة تجوب المحافظات.

وقال أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، إنه تم عقد اجتماع موسع مع أعضاء شعبة البقالة التموينية والمواد الغذائية للوقوف على المشكلات التى يواجهونها وبحث أفضل السبل لاستقبال شهر رمضان، وتهدف الغرفة إلى إقامة معارض «أهلاً رمضان» لتوفير أكبر كميات ممكنة من السلع الغذائية الأساسية بتخفيضات تصل إلى 30%.

وأضاف أنه تم عقد عدة اجتماعات مع التجار والموردين المشاركين، وتم التوصل إلى اتفاق بشأن نسبة خصم تتراوح بين 20 و30% على المعروضات، بجانب إنشاء غرفة عمليات لرصد ومتابعة حالة السوق خلال فترة المعارض، بهدف ضمان توافر المنتجات الغذائية الأساسية وتقديم خدمة لمنتسبى الغرفة وأهالى محافظة الجيزة، ومن المقرر أن تبدأ فترة المعارض اعتباراً من 20 فبراير وستستمر شهراً كاملاً.

وأشار محمد سعدة، رئيس الغرفة التجارية فى بورسعيد، إلى أن الغرفة تقوم بتجهيز المعرض للدورة التاسعة على التوالى، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، لضبط السلع وتوفيرها بأسعار مخفضة وجودة عالية للمواطنين خلال الشهر المبارك.

من جانب آخر، عقدت غرفة سوهاج التجارية اجتماعها الشهرى، بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة، لمناقشة قضايا التجار وخطة العمل خلال الفترة المقبلة، وتمت مناقشة إنشاء معارض «أهلاً رمضان» فى سوهاج، المقرر أن تستمر لمدة شهر، وتم التأكيد على إنشاء 3 معارض رئيسية فى المحافظة، بالإضافة إلى معارض فى المراكز ووجود شوادر وسيارات متنقلة ومنافذ، بالتعاون بين الغرفة التجارية ووزارة التموين والتجارة الداخلية، لتوفير السلع الغذائية بكميات كافية لتلبية احتياجات المحافظة خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد خالد أبوالوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، أن السلاسل والمجمعات الاستهلاكية ستشارك فى المعارض لدعم المواطنين وتلبية احتياجات المستهلكين فى جميع أنحاء المحافظة.