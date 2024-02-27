بعد مشاركتها في مسلسل سر إلهي.. من هي الطفلة سيليا؟

بملامحها الطفولية البريئة وضحكتها الجميلة، استطاعت الطفلة سيليا أن تجذب أنظار الجمهور، بعد عرض البرومو الرسمي لمسلسل سر إلهي، على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

موهبة التمثيل، تسيطر على الطفلة سيليا معتز غالي، وبدأت انطلاقتها من المسرح المدرسي، ثم وسائل التواصل الاجتماعي، اللذان كانا سببا في دخولها إلى عالم التمثيل من خلال مسلسل سر إلهي، وسط حالة من البهجة والفرح.

سعادة سيليا بمشاركتها في مسلسل سر إلهي

براءتها وتعبيرات وجهها خلال تصوير بعض مقاطع الفيديو، ومشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لفتت أنظار الجميع لتكون المرشح الأول للدور في مسلسل سر إلهي، ووفق حسابها الشخصي على منصات التواصل الاجتماعي، فإنها تشعر بسعادة كبيرة لاختيارها تأدية هذا الدور معلقة: «يا رب المسلسل يعجبكم وتحبوني».

ابنة الفنانة روجينا والفنان محمد ثروت، شخصية تؤديها صاحبة الـ7 سنوات، في المسلسل المقر عرضه في شهر رمضان المبارك، وبعد عرض البوسترات الفردية للمسلسل، تداول الجميع البوستر الذي يحمل صورة سيليا على منصات التواصل الاجتماعي، مع إشادات بملامحها الجميلة.

أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي بطولة روجينا، محمد ثروت، أحمد سلامة، أحمد مجدي، محسن منصور، محمود حجازي، مراد مكرم، ميمي جمال، صلاح عبدالله، رشا مهدي، مريم أشرف زكي، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وتأليف أمين جمال.