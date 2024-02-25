«بنتها سر استثمارها».. الفنانة مي سليم تكشف فيما ستنفق 3 ملايين دولار

في مقطع فيديو لا تتجاوز مدته ثواني نُشر عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحدثت خلاله الفنانة مي سليم عن مشاركتها في مسلسل سر إلهي، معبرة عن مدى سعادتها لمشاركتها في المسلسل الذي من المقرر عرضه في رمضان 2024.

وأجابت الفنانة مي سليم عن عدة أسئلة تم توجيهها لها خلال مقطع الفيديو والتي منها أنها في حال إذا كانت تمتلك 3 ملايين دولار ستتبرع بجزء من المبلغ لمرضى السرطان وجزء آخر لباقي المستشفيات: «أنا لو معايا 3 ملايين دولار هتبرع لمرضى السرطان ومليون هتبرع للمستشفيات التانية ومليون هقسمه أنا ومحمود حجازي».

وعن تحويشة عمرها فيها تنفقها دون الشعور بالندم أو الحزن، أجابت «مي» أنها سوف تتبرع بالمال الذي تمتلكه لأهالي فلسطين، مشيرة إلى أنها تستثمر في طفلتها: «أنا لو أديت فلوسي كلها لفلسطين هكون راضية جدا في الحالة دي، وأكتر حالة بصرف عليها الفلوس هى أني بستثمر في بنتي».

رسالة مهمة من مي سليم

رسالة مهمة وجهتها الفنانة مي سليم للأشخاص أصحاب الأعمال، ورجال الأعمال والأشخاص الذين يمتلكون الكثير من المال، قائلة: «الناس اللي معاها فلوس بقولهم متخلوش الفلوس تغنيك عن اللي حواليك لأني الفلوس بتروح وتيجي».

تجسد الفنانة مي سليم دور سيدة أعمال في مسلسل «سر إلهي» وهي تدخل في عداوة مع «نصرة» الدور الذي تجسده الفنانة روجينا في المسلسل، حيث تدبر لها العديد من المؤامرات الكيدية.

أحداث مسلسل سر إلهي

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي، يكون مليئا بالتشويق، حول شخصية تسمى «نصرة» وتجسدها روجينا في الأحداث، التي تتعرض للغدر من أقرب الأشخاص إليها، تضطر لمواجهة الحياة بمفردها وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

أبطال المسلسل

مسلسل «سر إلهي» من بطولة روجينا، أحمد مجدي، مي سليم، رشا مهدى، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي ومن تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة كودكس.