دياب ينشر صفحة «الوطن» عن مسلسل مليحة عبر «إنستجرام».. رمضان 2024 (صورة)

حرص الفنان دياب، على نشر صفحة جريدة «الوطن» عن مسلسل مليحة، الذي يخوض من خلاله البطولة المطلقة للمرة الأولى في سباق رمضان 2024، ويدعم المسلسل القضية الفلسطينية.

دياب ينشر صفحة «الوطن» عن مسلسل مليحة

ونشر الفنان دياب صفحة «الوطن» من عدد الغد، عن مسلسل مليحة، عبر «ستوري» حسابه على «إنستجرام»، التي تكشف عن قصة المسلسل وتدور حول شخصية ظابط حرس الحدود أدهم، الذي يلتقي بمليحة الفتاة الفلسطينية وأسرتها، أثناء محاولتهم العودة إلى ديارهم.

تناولت صفحة «الوطن» عن مسلسل مليحة تفاصيل خاصة من قبل مؤلفة العمل رشا الجزار، التي كشفت عن أن العمل يسعى إلى توعية جيل كامل عن الصراع العربي الإسرائيلي الذي لا يعرفون عنه شيئا .