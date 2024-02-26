قبل مسلسل مليحة.. كم عمل جسد دياب خلاله شخصية ضابط؟

يخوض الفنان دياب السباق الرمضاني لعام 2024، البطولة المطلقة للمرة الأولى، من خلال تقديمه مسلسل مليحة الذي يدعم القضية الفلسطينية.

كم مرة قدم فيها دياب شخصية الضابط؟

يقدم الفنان دياب خلال أحداث مسلسل مليحة شخصية ضابط حرس الحدود أدهم، ورغم اختلاف الشخصية بكل تفاصيلها، والسلام الذي تنتمي له، إلا أنه سبق وتطرق إلى تجسيد شخصية الضابط أكثر من مرة في أعمال فنية سابقة.

قدم الفنان دياب شخصية الضابط من قبل في مسلسل نسل الأغراب، في رمضان 2021 بجانب أحمد السقا وأمير كرارة وإدوارد وأحمد داش وأحمد مالك، إذ جسد شخصية الغريب رئيس المباحث.

كما قدم شخصية الضابط أيضا، في مسلسل العودة، الذي قدمه بالتعاون مع الفنانة درة، حيث قدم شخصية المقدم هشام دياب، الذي يتولى التحقيق في قضية القتل التي كان يتناولها العمل.

يذكر أن مسلسل مليحة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينها ميرفت أمين وأمير المصري وعلى الطيب وماجدة زكي وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف رشا عزت وإخراج عمرو عرفة.