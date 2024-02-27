نقاد عن مسلسل مليحة: القضية الفلسطينية محورية عند المصريين.. و«دياب» فنان موهوب

قال الناقد الفنى محمد عبدالرحمن إن مسلسل «مليحة» يؤكد أن القضية الفلسطينية محورية ومركزية عند الشعب المصرى، وبالتأكيد سيكون هناك اهتمام كبير فى كيفية تناول القضية الفلسطينية مرة أخرى فى الأعمال المصرية، بحسب قوله، مضيفاً: «بقالنا كتير ما كانش ده موجود، وبالتالى اللى حصل بعد 7 أكتوبر أكد مدى أهمية العودة إلى هذا الملف درامياً، لأن الدراما لها دور أساسى وتأثير قوى على الجميع».

وتابع «عبدالرحمن»، فى تصريحاته لـ«الوطن»، أنه متحمس لاختيار الفنان دياب لتقديم دور البطولة، وذلك بعد نجاحه فى بناء أرضية كبيرة على مدار الست سنوات الأخيرة عبر تقديمه لعدة شخصيات ناجحة فى عدد من الأعمال الفنية المختلفة، كما أنه متحمس للغاية فى وجود مخرج كبير كـ«عمرو عرفة، ليتولى إخراج العمل، لأنه سيضيف للعمل بشكل أساسى.

أما الناقدة الفنية دعاء حلمى فأعربت عن سعادتها بأن يتم تناول القضية الفلسطينية مجدداً فى الأعمال المصرية، إلا أن سعادتها تضاعفت حين علمت أن مسلسل «مليحة» لا يتناول الأحداث الحالية فحسب، ولكنه يعود إلى أحداث 2000، وذلك لأن تناول أحداث حالية فى أعمال فنية غالباً لا يكون مفعماً بالمشاعر وغير دقيق تاريخياً، ولذلك فالعودة بالوراء إلى أحداث فلسطين سيكون غنياً درامياً بشكل كبير قائلة: «عجبنى الخط ده جداً، وفكرة الحب، وأتمنى أن يكون العمل بالشكل المطلوب».

وتابعت: «مر وقت طويل ولم يتم تناول القضية الفلسطينية فى الأعمال الفنية، سواء فى الدراما التليفزيونية أو السينما، يا رب يكون عمل يليق بالأحداث وبالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبإنتاجنا الدرامى».

أما عن خوض الفنان دياب البطولة المطلقة للمرة الأولى فى مسلسل «مليحة»، فقالت إن «دياب» فنان موهوب بشكل كبير، وظهر هذا واضحاً من خلال آخر عمله بمسلسل «تحت الوصاية» الذى قدمه العام الماضى بالتعاون مع الفنانة منى زكى، وأضافت: «أتمنى أن يكون على قدر المسئولية بتقديم بطولة عمل درامى، التجربة ستكون فاصلة، ولو قدر يكون أدها هنبقى كسبنا ممثل كبير ينضم لقائمة نجوم الصف الأول».