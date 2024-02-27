رابط الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة قبل صرف معاش شهر مارس

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي، رابط رسمي يمكن 22 مليون مواطن يستفيدون من دعم تكافل وكرامة بنحو 5.2 مليون أسرة، بميزانية تقدر بـ41 مليار جنيه، من الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة، وذلك قبل صرف معاش شهر مارس يوم 15 منتصف الشهر المقبل.

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة

وأوضحت، وزارة التضامن الاجتماعي، خطوات الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة، وهو عن طريق:

• الدخول على الرابط الذي خصصته الوزراة من هنا.

• كتابة الرقم القومي.

• الضغط على كلمة «استعلام».

وأوضحت الوزارة، أن الدعم النقدي يأتي ضمن مظلة الحماية الاجتماعية التي تعمل عليها الدولة، مشددةً على من يرغب في الاستعلام عن الأسماء الجديدة لتكافل وكرامة، بضرورة كتابة الرقم القومي بشكل صحيح.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس المقبل

ومن المقرر أن يتم صرف معاش تكافل وكرامة، لشهر مارس المقبل، تحديدًا يوم 15 مارس، بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقدرها 15%.

ومن ضمن الفئات المستفيدة من معاش تكافل وكرامة «1.2 مليون من ذوي الهمم بتكلفة 8 مليارات جنيه، و700 ألف من كبار السن بتكلفة 3.2 مليار جنيه، و720 ألف امرأة معيلة بتكفلة 3.4 مليار جنيه» وفقا للمعلن من وزارة التضامن.