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دراما المتحدة

التعامل مع الدين الخارجي.. جلسة متخصصة بالحوار الوطني الاقتصادي

كتب:

يسرا البسيوني
10:12 م | الثلاثاء 27 فبراير 2024
جانب من الجلسة

جانب من الجلسة

تحت عنوان «التعامل مع الدين الخارجي»، عقد الحوار الاقتصادي جلسته المتخصصة الثالثة، اليوم الثلاثاء، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

تعزيز إيرادات الدولة والاستفادة منها

وأوضحت إدارة الحوار الوطني، أن الجلسة ناقشت كيفية تعزيز إيرادات الدولة والاستفادة منها، وتوسيع القاعدة الضريبية، فضلا عن آليات الرقابة الضريبية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، واستغلال الأصول المتاحة لزيادة الفرص الاستثمارية.

دعم الاقتصاد المصري

وأشارت إدارة الحوار إلى أن الجلسة جاءت بمشاركة الجهات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ بهدف تحسين معيشة المواطن وبما يحقق دعم الاقتصاد المصري.

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