متحدث «الوزراء»: توجد حاليا مؤشرات إيجابية تؤكد ثقة المستثمر الأجنبي في اقتصادنا

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اليوم اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، إذ جرى التأكيد على دور المجلس الأعلى للطاقة في متابعة تنفيذ خطة مصر للوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 42% بحلول 2030، إلى جانب إصدار الموافقات الخاصة بإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ومنحها الحوافز اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات لهذا المجال الحيوي.

اعتماد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين

ونوه خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة cbc، أنه خلال اجتماع اليوم، اعتمد المجلس الأعلى للطاقة، الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين مُنخفض الكربون، والتي تستهدف جعل مصر أحد البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم.

بيع وتوزيع المنتجات البترولية وطنية

وأشار الحمصاني إلى أنه تم عقد اجتماع آخر اليوم لاستعراض العروض المقدمة بشأن الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية وطنية والتي سبق وأعلنت الحكومة طرحها ضمن خطة الدولة لطرح عدد من الشركات الحكومية، منوهًا بأن الاجتماع استعرض العروض المقدمة من عدد من الشركات العالمية والمصرية، كما جرى سرد مميزات كل عرض.

واختتم أن وجود شركات أجنبية كبرى في العروض المقدمة يؤكد الثقة في الاقتصاد المصري، وأن لدينا سوقًا جاذبة لمختلف الاستثمارات، موضحا أن هناك مؤشرات إيجابية خلال الفترة الحالية تؤكد ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري.