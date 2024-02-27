أسامة كمال: أمريكا تجاهلت ما ردده الجندي قبل إشعال النار في جسده

انتقد الإعلامي أسامة كمال تغطية كبرى الصحف في العالم لحادث «الجندي الأمريكي بوشنيل»، والذي أشعل النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن، موضحًا أنه يستنكر تغطية الإعلام الغربي لحادث إشعال جندي أمريكي النار في نفسه «دعمًا لغزة»، مشددًا على أن الصحفيين في الصحف الغربية نسوا أهم سؤال في الصحافة وهو «لماذا؟».

وشدد «كمال»، خلال تقديم برنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، على أن الجندي الأمريكي بوشنيل تحدث عن الإجابة الخاصة بـ «لماذا أقدم على هذا في اللحظات الأخيرة من حياته؟»، موضحًا أن لا حياة ولا ضمير لمن تخاطب، وهو أمر لا نستغرب منه في العالم الغربي، مشيرًا إلى أن البيت الأبيض لم يعلق على حادث إشعال جندي أمريكي النار في نفسه، وذلك على الرغم من أنه يعلق على أمور أخرى «أتفه».

ونوه بأن البيت الأبيض والخارجية الأمريكية لم تعلقا على هذا الحادث، ولم يتم ذكر الحادث إلا في بيان القوات الجوية الأمريكية وتحدثوا عن وصية لهذا الجندي وتجاهلت كل الأطراف في أمريكا أنه ردد قبل وفاته «فلسطين حرة»، قائلًا: «أهلًا بكم في مشهد الازدواجية الأعظم في القرن الـ21».