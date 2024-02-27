7 أشياء احذر منها عند شراء ياميش رمضان والمكسرات.. اعرفها

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يبدأ الكثيرون في شراء المنتجات والمواد الغذائية الخاصة بشهر رمضان، ومن أبرزها المكسرات، إذ تحتوي المكسرات على عناصر غذائية متكاملة من البروتينات والألياف والدهون المفيدة التي تجعلها وجبة صحية، كما تحتوي على مجموعة من الفيتامينات المفيدة، كما أن المكسرات مختلفة ومتنوعة مثل عين الجمل والبندق واللوز والفستق وجوز الهند والتين والزبيب والمشمش المجفف.

ويحرص جهاز حماية المستهلك على توجيه العديد من النصائح للمواطنين عند شراء المواد الغذائية، حتى لا يتعرضوا لشراء التالف والفاسد منها، ونوضح من خلال هذا التقرير نصائح جهاز حماية المستهلك عند شراء المكسرات قبل شهر رمضان الكريم، وفق الموقع الرسمي الخاص بجهاز حماية المستهلك، كالتالي:

نصائح يجب اتباعها عند شراء المكسرات وحشوات الحلويات.

1- يجب أن تكون محتفظة بخواصها الطبيعية وخالية من التزنخ أو أي روائح غريبة.

2- يجب أن تكون متجانسة في الحجم واللون.

3- يجب أن يتم تجنب المكسرات والبذور المعطوبة والتي يكون بها شقوق أو ثقوب أو بقع غير طبيعية.

4- يجب أن تتجنب المكسرات والبذور التي تشعر بوجود فطريات لأنها في الغالب تكون سامة وتظهر في شكل بقع سوداء أو خضراء.

5- احرص على شراء المكسرات بقشورها لأنها تحفظ المنتجات لفترات أطول.

6- من الضروري عند شراء تلك المنتجات والمواد الغذائية أن يتم التأكد من خلوها من العفن الظاهري وخلوها من الحشرات والسوس أو أي آثار دالة عليها كالثقوب والنخور.

7- يجب شراء الأصناف الجافة والتي لم تتعرض للرطوبة أو أن تكون وصلت لها المياه.