أسعار ياميش رمضان 2024 في المحافظات.. تخفيضات كبرى بمعارض أهلا رمضان

شهدت معارض أهلًا رمضان 2024 بالمحافظات، إقبالا كبيرًا بسبب انخفاض أسعار ياميش رمضان 2024 بنسبة بلغت نحو 30% مقارنة بالأسعار في المحال التجارية والهايبرات.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» تفاصيل أسعار ياميش رمضان 2024 في جميع المحافظات، سواء داخل معارض أهلا رمضان 2024، أو في الهايبرات وسلاسل المحال التجارية المختلفة.

أسعار ياميش رمضان 2024 أهلا رمضان

وسجلت أسعار ياميش رمضان 2024 في معارض أهلا رمضان بالمحافظات، انخفاضًا بنسبة 30% عن مثيلاتها في المحال التجارية والهايبرات، إذ جاءت الأسعار كالآتي:

- كيلو جوز هند.. بلغ نحو 140 جنيه.

- كيلو سوداني.. بلغ نحو 240 جنيه.

- كيلو زبيب ذهبي.. سجل نحو 100 جنيه.

- كيلو زبيب أحمر.. سجل نحو 80 جنيها.

- كيلو زبيب كبير.. سجل نحو 100 جنيه.

- كيلو زبيب ميكس.. سجل نحو 100 جنيه.

- سعر لفة قمر الدين مصري.. تبدأ من 25 جنيها.

- لفة قمر الدين سوري.. يبدأ من 60 جنيها.

- كيلو القراصيا.. يبدأ من 240 جنيها.

- كيلو المشمشية الوسط.. سجل نحو 320 جنيها.

- كيلو مشمشية تركي.. سجل نحو 480 جنيها.

- كيلو تين مجفف.. سجل نحو 320 جنيها.

- كيلو تين باكو.. سجل نحو 300 جنيه.

- لفة تمر هندي كبير.. سجل نحو 75 جنيها.

- لفة تمر هندي صغير.. 30 جنيها.

- عبوة تمر.. تبدأ من 50 جنيه.

- سعر كيلو لوز.. يبدأ من 560 جنيها.

- كيلو بندق.. سجل نحو 640 جنيها.

- سعر كيلو عين جمل.. سجل نحو 480 جنيها.

- سعر كيلو كركديه أسواني.. سجل نحو 200 جنيها.

أسعار العجوة والتمر 2024 في مصر

وجاءت أسعار ياميش رمضان 2024 في مختلف المحال التجارية بمحافظات مصر كالآتي:

- سعر علبة عجوة.. تبدأ من 53 جنيها.

- سعر علبة تمر.. تتراوح بين 54 وحتى 185 جنيها حسب الوزن.

- سعر كيلو كاجو محمص.. يبدأ من 650 جنيها.

- سعر كيلو عين جمل.. يبدأ من 600 جنيه.

- سعر كيلو بندق.. 559 جنيها.

- سعر كيلو لوز.. يبدأ من 400 جنيه.

- سعر كيلو مشمش مجفف.. يبدأ من 378 جنيها.

- سعر كيلو تين مجفف.. يبدأ من 380 جنيها.

- سعر كيلو برقوق مجفف.. يبدأ من 180 جنيها.

- سعر كيلو زبيب مصري ذهبي.. يبدأ من 200 جنيه.

- سعر كيلو جوز هند فاخر.. يبدأ من 140 جنيها.

- سعر كيلو فول سوداني.. يبدأ من 120 جنيها.

- سعر كيلو تمر هندي.. يبدأ من 120 جنيها.

- سعر كيلو زبيب مصري.. يبدأ من 100 جنيها.

- سعر كيلو بودرة سوبيا.. يبدأ من 92 جنيها.

- سعر كيلو بودرة سوبيا.. يبدأ من 92 جنيها.

- سعر كيلو جوز هند.. يبدأ من 140 جنيها.

- سعر لفة قمر الدين.. يبدأ من 70 وحتى 100 جنيه.