أسعار ياميش رمضان 2024 في الأسواق.. استعد للشهر الكريم وتجنب الإسراف

ينتظر الملايين من المسلمين قدوم شهر رمضان المبارك بالتجهيزات الخاصة به، من أطعمة ومشروبات وغيرها، ونقدم لكم عبر السطور التالية قائمة بأسعار ياميش رمضان 2024 في الأسواق، وفقا لما جاءت في منافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع التابعة لوزارة الزراعة.

أسعار ياميش رمضان 2024 في الأسواق

وجاءت أسعار ياميش رمضان 2024 في الأسواق كالتالي:

- سجل سعر كيلو التمر اليوم ما بين 40 جنيها للنوع العادي، و150 جنيها للفاخر.

- سعر كيلو التين المجفف يتراوح بين بين 60 و150 جنيها.

- فيما بلغ سعر كيلو الخوخ المجفف ما يقرب من 50 إلى 120 جنيها.

- وسجل سعر الزبيب السوري 80 جنيها، بينما وصل سعر الزبيب الإيراني إلى 250 جنيها للكيلوجرام.

- وبلغ سعر كيلو القراصيا ما بين 40 جنيها للنوع العادي ومنزوع النوى 120 جنيها، ووصل سعر لفة قمر الدين إلى ما بين 25 و30 جنيها.

- فيما وصل سعر كيلو المشمشية إلى 149 جنيها.

- سجل سعر الفستق الحلبي اليوم ما يقرب من 350 إلى 600 جنيه للكيلوجرام.

- بلغ سعر كيلو البندق اليوم ما بين 200 إلى 450 جنيها.

- جاء سعر كيلو الكاجو اليوم من 300 إلى 650 جنيها.

- وصل سعر كيلو اللوز إلى ما يقرب من 250 و550 جنيها.

- وجاء سعر عين الجمل اليوم ما بين 220 إلى 400 جنيه.

- متوسط أسعار ياميش رمضان 2024سعر القراصيا الـ200 جرام دون نواة 106 جنيهات.

- متوسط سعر رول قمر الدين الـ400 جرام 110 جنيهات.

- متوسط سعر لفة قمر الدين ما بين 25 و30 جنيها حسب جودتها.

- متوسط سعر المشمشية الـ200 جرام 149 جنيها.

- بينما جاء متوسط سعر التمر الهندي النخيل الـ300 جرام حوالي 37.95 جنيه.

- ومتوسط سعر كيلو الزبيب التركي يصل إلى 220 جنيها .

- وجاء متوسط سعر التين المجفف الـ250 جراما بنحو 126 جنيها.

- بينما متوسط سعر كيلو الزبيب الإيراني 240 جنيها.

- وبلغ متوسط سعر علبة التمر الـ700 جرام 70 جنيها.

أسعار ياميش رمضان 2024 بوزارة الزراعة

وجاءت أسعار ياميش رمضان بمنافذ وزارة الزراعة، حسب المُعلن رسميا، كالآتي:

- قمر الدين الدمشقي: 35 جنيهًا.

- يصل سعر قمر هندي أسواني إلى 35 جنيهًا.

- قمر الدين سوري: بين 75 و85 جنيهًا:

- تين سوري: 85 جنيهًا.

- مشمشية كبيرة: 520 جنيهًا.

- تين جبل: 420 جنيهًا.

- قمر الدين الأقلام: 110 جنيهات.

- مشمشية تركي: 90 جنيهًا.

- قراصيا مجففة 250 جرامًا: 70 جنيهًا.

- جوز هند كامل الدسم: 55 جنيهًا.

- قراصيا مجففة 500 جرام: 140 جنيهًا.

- زبيب بناتي فاتح: 80 جنيهًا.

- سواداني مقشر: 60 جنيهًا.

نصائح مهمة لشراء ياميش رمضان 2024:

- لا تشتري ياميش رمضان من أول متجر تجده، بل قارن الأسعار بين مختلف المتاجر قبل الشراء.

- اشترِ بالكميات التي تحتاجها، لأن الزيادة قد تؤدي إلى تلفه.

- تأكد من شراء ياميش رمضان من متاجر موثوقة تضمن جودة المنتجات.