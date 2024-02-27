رضا البحراوي يوجه رسالة جديدة للجمهور بعد الخروج من المستشفى

تعرض رضا البحراوي، السبت الماضي، لوعكة صحية قبل حفل غنائي بساعتين، وجرى نقله إلى المستشفى إثر إصابته بنزلة شعبية حادة وارتفاع في ضغط الدم، ومكث عدة ساعات في المستشفى، ثم غادره إلى منزله، بعدما نصحه الأطباء بأخذ قسط من الراحة نظرًا لحالة الإجهاد الشديدة التي عانى منها.

ونشر «البحراوي» تدوينة عبر حسابه على «فيسبوك»، يشكر فيها جمهوره، ويطمئنهم على حالته الصحية: «حبايبي الحمد لله والشكر لله، شكرا لكل اخواتي اللي سألوا عليا، أنا الحمد لله بفضل ربنا بقيت أحسن من الأول، كل حبايبي يدعولي في اللي جاي إن شاء الله أحسن».

يذكر أن أحد أقارب رضا البحراوي نشر صورة له من داخل المستشفى، عبر «فيسبوك»، كشف من خلالها عن تعرضه لأزمة صحية.