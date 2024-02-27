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أسامة السعيد: مصر أول من ضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات لقطاع غزة

كتب:

أحمد العانوسي
07:13 م | الثلاثاء 27 فبراير 2024
القاهرة الإخبارية

القاهرة الإخبارية

قال الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأهرام، إنّ ما أعلن عن أنّ مصر ستُنفذ إنزالًا جويًا لمجموعة من المساعدات الإغاثية، خصوصًا المواد الطبية لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه في قطاع غزة، بدعم ومشاركة مع بعض الدول الشقيقة، ما يُعد تطورا جديدًا وإضافة مهمة لمسار الدعم المصري اللامتناهي للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأضاف السعيد، خلال مداخلة ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أنّ مصر هي أول دولة ضغطت بشدة واستخدمت كل الأوراق المتاحة لديها للضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي من أجل إنفاذ وإدخال المساعدات بكميات كافية، ورغم محاولات العرقلة والتصميم الإسرائيلي الرسمي على منع دخول أي شاحنة مساعدات إلا أن الجهود المصرية نجحت.

وأشار إلى أن مصر استطاعت منذ 21 من أكتوبر الماضي إدخال المساعدات، وزادت بالفعل بشكل متدرج وتيرة هذه المساعدات رغم كل العراقيل الإسرائيلية والحيلولة دون زيادة كمياتها، لكن من الواضح أن الدولة المصرية والأشقاء العرب يدركون تمامًا أن إسرائيل لن تتوافق مع الإجراءات المتعلقة بالسماح بدخول كميات أكبر، لكنها تستخدم سلاح التجويع كأداة لمعاقبة الشعب الفلسطيني ودفعه للخروج من أرضه والنزوح قسريا خارج أراضي القطاع.

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بقلم أحمد العانوسي