متحدث «الوزراء»: مشروع رأس الحكمة عمراني تنموي.. ويوفر فرص عمل كثيرة

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشروع رأس الحكمة عمراني تنموي سيشهد استثمارات لن تقل عن 150 مليار دولار، كما يوفر فرص عمل كثيرة، موضحًا أن هناك مؤشرات إيجابية خلال الفترة الحالية تؤكد ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري.

أهمية مشروع رأس الحكمة

ونوه خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة cbc، أن الدولة تعلن التزامها الكامل بتعويض أهالي منطقة رأس الحكمة ولن يضار مواطن واحد من هذا المشروع، موضحا أن مشروع رأس الحكمة عمراني تنموي سيشهد استثمارات لن تقل عن 150 مليار دولار كما سيوفر فرص عمل كثيرة.

مشروعات استثمارية كبرى

واستطرد أنه حتى الآن لا يوجد اتفاق على أي مشروعات استثمارية كبرى بخلاف مشروع رأس الحكمة، ومن المتوقع أن تجذب المدينة الجديدة ما لا يقل عن 8 ملايين سائح، لافتا إلى أن المشروع يسهم في تنمية منطقة الساحل الشمالي.