«المصري للشؤون الخارجية»: السياحة ثروتنا الحقيقية.. ومتفائلون بالاستثمارات العربية

قالت الدكتورة عواطف سراج الدين، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن الشخصية المصرية تقف حائط صد أمام كافة المؤامرات التي تسعى لتقسيم الدولة المصرية، مشيرة إلى أن المخططات الغربية حاولت التفرقة بين المسلمين والمسحيين، ولكن تلك المحاولات فشلت بشكل كامل.

وتابعت «سراج الدين»، خلال حوراها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج بالورقة والقلم، على قناة ten، أنها متفائلة باستثمار الدول العربية في مصر خلال الفترة الأخيرة.

مصر محاطة بأزمات خارجية

وأشارت عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية إلى أن مصر خلال الفترة الحالية تواجه ظروفا صعبة للغاية لأنها محاطة بأزمات من جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

مصر تمتلك ثلث آثار العالم

ولفتت إلى أن مصر تمتلك ثلث آثار العالم، ولديها كافة مقومات السياحة، ورغم ذلك هناك سياحة بالملايين تذهب لدول إقليمية وأجنبية لا تمتلك المقومات المصرية، مشيرة إلى أن السياحة ثروة مصر الحقيقية القادرة على زيادة الاقتصاد المصري.